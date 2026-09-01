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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Nacional

Morre Carlos Monforte, ex-apresentador do 'Bom Dia Brasil', aos 77 anos

A informação foi confirmada pela família à TV Globo; causa não foi divulgada até o momento

31 agosto 2026 - 18h01Por da Reportagem Local
Morre Carlos Monforte, ex-apresentador do 'Bom Dia Brasil', aos 77 anosMorre Carlos Monforte, ex-apresentador do 'Bom Dia Brasil', aos 77 anos - (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo)

Morreu, aos 77 anos, o jornalista Carlos Monforte. A informação foi confirmada pela família à TV Globo. A causa não foi divulgada até o momento.


Com uma carreira construída entre o jornalismo impresso e a televisão, Monforte passou por veículos como A Tribuna, de Santos, e O Estado de S. Paulo. Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, o jornalista chegou à Globo em 1978, inicialmente como repórter local.


Na emissora, sua atuação rapidamente se ampliou. Monforte passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e para o Fantástico. Em 1982, deixou a reportagem para assumir a editoria de política do Jornal da Globo.


Ainda naquele ano, passou a acumular funções no Bom Dia São Paulo, como editor e apresentador. Poucos meses depois, em janeiro de 1983, com a criação do Bom Dia Brasil, assumiu a chefia de edição e a apresentação do telejornal.