Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Suzano

Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, nesta quinta-feira (27), na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Fátima, em Suzano. Segundo informações iniciais, o corpo foi encontrado após o mau cheiro ser percebido por moradores do local, que acionaram a polícia.

A vítima vivia sozinha na casa e a suspeita é de que já estivesse morto há dias.

Segundo a Secretaria Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o caso. Ao chegar no local a equipe constatou o óbito e realizou o encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML).