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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Polícia

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Suzano

Segundo informações iniciais, o corpo foi encontrado após o mau cheiro ser percebido por moradores do local

28 agosto 2026 - 09h18Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Corpo foi encontrado na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Fátima, em SuzanoCorpo foi encontrado na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Fátima, em Suzano - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, nesta quinta-feira (27), na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Fátima, em Suzano. Segundo informações iniciais, o corpo foi encontrado após o mau cheiro ser percebido por moradores do local, que acionaram a polícia.

A vítima vivia sozinha na casa e a suspeita é de que já estivesse morto há dias.

Segundo a Secretaria Municipal,  o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o caso. Ao chegar no local a equipe constatou o óbito e realizou o encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML).

 

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