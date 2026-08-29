Pessoas cegas têm cão-guia e gratuidade no transporte

Em levantamento realizado pelo DS, cidades do Alto Tietê afirmaram oferecer recursos para garantir acessibilidade, como piso tátil, avisos sonoros e auxílio de motoristas e fiscais. Apesar disso, revelam limitações que podem dificultar a autonomia dos moradores. Pelo menos 156 pessoas com deficiência visual possuem gratuidade no transporte público de Suzano, enquanto Mogi das Cruzes registra um usuário que utiliza cão-guia nos ônibus municipais.



Em Suzano, toda a frota possui assentos destinados a pessoas com deficiência visual e espaço para cães-guia. Motoristas auxiliam no embarque e desembarque quando necessário. Os dois terminais e pontos de maior circulação possuem piso podotátil.



A cidade afirmou ter ainda 156 usuários com deficiência visual beneficiados pela gratuidade. Não há dados sobre a quantidade de passageiros que utilizam cão-guia.



A cidade conta com um semáforo com botoeira sonora que funciona 24 horas por dia, destinado a auxiliar na travessia de pedestres com deficiência visual, instalado no cruzamento das avenidas Mogi das Cruzes e Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. A administração municipal afirmou que a expectativa é que outro semáforo seja instalado no cruzamento das ruas Dr. Prudente de Moraes e General Francisco Glicério, em frente à Estação de Suzano.

Motoristas e fiscais orientam passageiros com deficiência

Outras cidades da região mantêm trabalho de auxílio. Em Mogi das Cruzes, motoristas e fiscais são orientados a auxiliar passageiros com deficiência visual durante o embarque, desembarque e deslocamento.

Os ônibus, porém, não possuem avisos sonoros para informar as próximas paradas. O benefício da gratuidade é solicitado por meio do Mogi Passe. A Prefeitura não possui o número de pessoas cegas cadastradas, porém registra um usuário que utiliza cão-guia no transporte coletivo.



Já Itaquaquecetuba possui avisos sonoros nos ônibus e piso tátil. Pessoas com deficiência podem solicitar o benefício de isenção tarifária na rua Carlos Barbosa da Silva, 50, no Centro. A Prefeitura não consegue informar quantas pessoas cegas utilizam o benefício, pois a empresa responsável não possui cadastro específico por CID. Também não há registro de passageiros que utilizem cão-guia.



Em Guararema, o transporte público é gratuito para todos os moradores desde janeiro de 2025, por meio do programa “Guararema Sem Pagar”. Com o programa, passou de 19 para 38 veículos e possui recursos de acessibilidade. Como toda a população tem direito à gratuidade, não há cadastro específico de pessoas cegas.



Biritiba Mirim e Salesópolis não possuem transporte público municipal. Os municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Arujá não responderam aos questionamentos até o fechamento desta matéria.