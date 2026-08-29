Mogi-Bertioga deve receber até 129 mil veículos para o feriado de Mogi

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP-098), tem previsão de receber até 129 mil veículos entre esta sexta (28) e terça-feira (1ª). O número é influenciado pelo feriado municipal do aniversário de Mogi das Cruzes.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a maior concentração fica restrita ao sábado de manhã (descida) e domingo à tarde/noite (subida). Como o feriado de 1º de setembro é restrito a Mogi das Cruzes, não há formação de volume atípico de turismo para a Baixada Santista na terça-feira.



O Policiamento Rodoviário estará com reforço das viaturas. Ainda de acordo com a corporação, a atuação terá maior fluxo na serra, executando a Operação Feriado do Aniversário de 466 de Mogi das Cruzes.



Mogi-Dutra



Já na Rodovia Pedro Eroles, conhecida como Mogi-Dutra (SP-088), o tráfego tem expectativa de somar até 106 veículos. A PMR informou que o movimento reflete o padrão de fim de semana convencional combinado à redução do tráfego pendular em Mogi das Cruzes na terça-feira (1ª).



Em ambas as vias, o fluxo pode variar de 216 a 235 mil veículos.