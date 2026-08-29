Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 29 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mogi-Bertioga deve receber até 129 mil veículos para o feriado de Mogi

Somadas, Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga podem receber até 235 mil veículos durante o fim de semana

29 agosto 2026 - 08h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
SP-98 tem previsão de receber até 129 mil veículosSP-98 tem previsão de receber até 129 mil veículos - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP-098), tem previsão de receber até 129 mil veículos entre esta sexta (28) e terça-feira (1ª). O número é influenciado pelo feriado municipal do aniversário de Mogi das Cruzes.


Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a maior concentração fica restrita ao sábado de manhã (descida) e domingo à tarde/noite (subida). Como o feriado de 1º de setembro é restrito a Mogi das Cruzes, não há formação de volume atípico de turismo para a Baixada Santista na terça-feira.


O Policiamento Rodoviário estará com reforço das viaturas. Ainda de acordo com a corporação, a atuação terá maior fluxo na serra, executando a Operação Feriado do Aniversário de 466 de Mogi das Cruzes.


Mogi-Dutra


Já na Rodovia Pedro Eroles, conhecida como Mogi-Dutra (SP-088), o tráfego tem expectativa de somar até 106 veículos. A PMR informou que o movimento reflete o padrão de fim de semana convencional combinado à redução do tráfego pendular em Mogi das Cruzes na terça-feira (1ª).


Em ambas as vias, o fluxo pode variar de 216 a 235 mil veículos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Policial Militar de Poá é morto durante assalto na Marginal Tietê em SP
Polícia

Policial Militar de Poá é morto durante assalto na Marginal Tietê em SP

GCM de Itaquá desmonta 'casa-bomba' e apreende mais de 3 mil porções de drogas
Polícia

GCM de Itaquá desmonta 'casa-bomba' e apreende mais de 3 mil porções de drogas

GCM prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva
Segurança

GCM prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Famílias bolivianas denunciam exploração trabalhista em fábrica de costura de Itaquá
Polícia

Famílias bolivianas denunciam exploração trabalhista em fábrica de costura de Itaquá

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Suzano
Polícia

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Suzano

Homem é encontrado morto com golpes de faca em Suzano
Polícia

Homem é encontrado morto com golpes de faca em Suzano