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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Nacional

Mortes após terremotos na Venezuela sobem para 1.430

Dois brasileiros estão entre as vítimas

27 junho 2026 - 16h36Por Agência Brasil
Mortes após terremotos na Venezuela sobem para 1.430Mortes após terremotos na Venezuela sobem para 1.430 - (Foto: Federico Parra / AFP)

O número de mortes em razão dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24) subiu para 1.430. O balanço foi divulgado neste sábado (27) pelo governo venezuelano.

Os números mostram ainda 3.238 feridos pelos tremores, que registraram magnitude de 7,5 e 7,2 graus na escala Richter. Segundo o governo venezuelano, foram contabilizadas pelo menos 430 réplicas de menor intensidade.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que dois brasileiros – uma mulher e um homem – morreram em decorrência dos terremotos. Uma das vítimas é a brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos.

Na tarde de sexta-feira (26), um novo terremoto, de magnitude 4,9, atingiu a costa norte da Venezuela. O tremor foi sentido na capital Caracas e na cidade vizinha de Maracay.