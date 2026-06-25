João Lucca vive grande fase no Paulista Sub-11 e se destaca como especialista em disputas de pênalti

A temporada de 2026 tem sido especial para João Lucca. Goleiro do ECUS no Campeonato Paulista Sub-11, o jovem atleta vem ganhando cada vez mais espaço e sendo decisivo em momentos importantes da competição, principalmente nas disputas de pênaltis, fundamento que já se tornou uma de suas principais marcas.

Natural de São Bernardo do Campo, João iniciou sua trajetória no futebol ainda criança, mas foi em Santa Catarina que passou a atuar como goleiro. Neste processo de formação, teve a orientação do professor Cláudio Matosinho, treinador que coleciona passagens por equipes profissionais de clubes tradicionais como União Mogi, Guarulhos e Osvaldo Cruz.

Em sua primeira temporada defendendo o ECUS, João rapidamente conquistou seu espaço e passou a ser uma das referências da equipe. O desempenho já havia chamado atenção anteriormente, quando foi eleito o melhor goleiro da Copa Paulista Sub-11, reconhecimento que reforçou seu potencial e abriu portas para novos desafios.

Os números no Campeonato Paulista ajudam a explicar o destaque do jovem. Em sete partidas disputadas, João soma duas partidas sem sofrer gols e apresenta números expressivos nas disputas de pênaltis. Das 30 cobranças enfrentadas até aqui, 13 não terminaram em gol, o que significa que 43% dos pênaltis cobrados contra ele não foram convertidos. Desses lances, oito terminaram com defesa do goleiro, uma média de uma defesa a cada 3,75 cobranças.

O impacto dessas atuações vai além das estatísticas individuais. No Paulista Sub-11, ao final de cada partida, as equipes disputam um ponto extra, em cobranças de pênaltis. E das setes partida a equipe venceu quatro e em todas João era o goleiro, resultado que evidencia a importância do goleiro em momentos de pressão e tomada de decisão.

Além do trabalho realizado dentro de campo, João tem em seu staff, um profissional de comunicação que acompanha goleiros de destaque do futebol brasileiro, como Hugo Souza e Weverton, referências da posição e nomes constantes em competições nacionais e internacionais.

Agora, com o início do segundo turno da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-11, João Lucca busca manter a sequência de boas atuações e seguir contribuindo para a campanha do ECUS. Em uma categoria onde a formação é prioridade, o jovem goleiro vem construindo seu caminho com personalidade, regularidade e uma característica cada vez mais rara: a capacidade de decidir jogos quando a responsabilidade está a poucos metros do gol.

Números de João Lucca Martinelli no Paulista Sub-11