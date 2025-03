Policiais fantasiados prendem três e recuperam 11 celulares em São Paulo

O domingo de Carnaval foi de festa para muita gente. Em meio aos foliões que curtiam os blocos nas ruas de São Paulo, policiais civis fantasiados estavam infiltrados na festa, observando a ação de grupos que queriam se aproveitar da festa.

As ações prévias desencadeadas pela Polícia Civil paulista identificaram que grupos de outros estados aproveitariam o Carnaval de São Paulo para praticar furtos e roubos de celulares. No sábado, os agentes prenderam um suspeito com sete celulares — ele fazia parte de uma quadrilha que alugou um apartamento em São Paulo durante a folia para praticar os crimes.

Diante das suspeitas, os agentes voltaram a se infiltrar nos blocos carnavalescos neste domingo (2). Na zona sul de São Paulo, nas imediações do Parque Ibirapuera, os policiais prenderam três homens e recuperaram 11 celulares.

Em uma das ações, o suspeito foi flagrado praticando os crimes. Ele foi surpreendido por um agente fantasiado, que realizou a abordagem. Em uma bolsa presa ao corpo, ele estava com 11 aparelhos furtados e roubados durante a festa. O homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

No segundo caso, os policiais flagraram dois homens com um simulacro de arma de fogo. O objetivo foi apreendido e a ocorrência encaminhada ao 16º Distrito Policial.

Balanço parcial da Polícia Militar

A Polícia Militar contabilizou hoje 60 ocorrências em todo o estado de São Paulo relacionadas ao Carnaval. As ações foram acompanhadas da Sala de Gerenciamento de Incidentes na capital paulista. Ao todo, 15 pessoas foram detidas e dez celulares recuperados.

No sábado (1º), foram mais de cem ocorrências, com 20 detidos, 22 celulares recuperados e uma arma de fogo apreendida no estado.