Saiba quem era Thomas Crooks, acusado de agir sozinho contra Trump

O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, como principal suspeito da tentativa de assassinato do ex-presidente dos EUA Donald Trump em um comício de campanha. De acordo com a polícia norte-americana, ele agiu sozinho e não possui indícios de problemas de saúde mental

Crooks foi baleado e morto pelo Serviço Secreto segundos depois de ter disparado tiros contra um palanque onde Trump estava discursando no sábado em Butler, Pensilvânia.

Um participante do comício morreu e dois outros espectadores ficaram gravemente feridos. Trump levou um tiro na orelha.

Os registros eleitorais do Estado mostram que Crooks era um republicano registrado. A eleição de 5 de novembro, na qual Trump está desafiando o presidente norte-americano, Joe Biden, seria a primeira vez que Crooks teria idade suficiente para votar em uma eleição presidencial.

Quando Crooks tinha 17 anos, ele fez uma doação de 15 dólares para a ActBlue, um comitê de ação política que arrecada dinheiro para políticos democratas e de esquerda, de acordo com um registro da Comissão Eleitoral Federal de 2021. A doação foi destinada ao Progressive Turnout Project, um grupo nacional que convoca os democratas a votar. Os grupos não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O pai de Crooks, Matthew Crooks, de 53 anos, disse à CNN que estava tentando descobrir o que havia acontecido e que esperaria até falar com as autoridades policiais antes de falar sobre seu filho.

Em Bethel Park, a cerca de uma hora de distância do local onde ocorreu o atentado, as ruas ao redor da casa dos Crooks foram bloqueadas pelas autoridades policiais.

Mary e Stanley Priselac estavam na varanda de sua casa de tijolos, tentando processar os eventos do último dia e os holofotes agora em seu bairro residencial tipicamente tranquilo.

"Nada acontece na rua, todo mundo cuida da própria vida", disse Stanley Priselac, de 72 anos. "Todo mundo está meio chocado, surpreso, um pouco desanimado."

"Nunca houve um problema com armas. A polícia nunca foi chamada", disse Mary Priselac, de 67 anos. "Você meio que tem que se perguntar o que ele não conseguiu na vida? O que o levou a esse extremo?"



Aluno premiado

Thomas Crooks se formou em 2022 na Bethel Park High School, de acordo com um comunicado do Bethel Park School District recebida pela WJET-TV, afiliada local da ABC.

"Nosso distrito escolar cooperará totalmente com a investigação policial ativa em torno deste caso e, como tal, estamos limitados no que podemos divulgar publicamente", diz o comunicado.

O distrito escolar não respondeu imediatamente a uma consulta da Reuters.

Crooks recebeu um "prêmio estrela" de 500 dólares da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências, de acordo com o jornal Pittsburgh Tribune-Review.

Um vídeo da cerimônia de formatura de 2022 mencionado pelo New York Times mostra Crooks recebendo seu diploma de ensino médio sob alguns aplausos. O vídeo dessa cerimônia postado online mostra Crooks com óculos em uma beca de formatura preta e posando com um funcionário da escola. A Reuters não pôde verificar imediatamente a autenticidade do vídeo.

As autoridades de segurança disseram no sábado que Crooks não levou nenhuma identificação para o local do tiroteio e teve que ser identificado por outros métodos.

"Estamos analisando fotografias neste momento e estamos tentando analisar seu DNA e obter confirmação biométrica", disse Kevin Rojek, agente especial do FBI encarregado, durante uma coletiva de imprensa.