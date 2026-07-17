Tempestades e granizo atingem Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o Rio Grande do Sul permanece sob aviso para tempestades e granizo devido à atuação de áreas de baixa pressão na Argentina e de um bloqueio atmosférico formado por intensa área de alta pressão no Oceano Atlântico, que dificulta o deslocamento dos sistemas de baixa pressão.

A diferença de pressão entre os dois sistemas intensifica o fenômeno do Jato de Baixos Níveis (JBN), favorecendo ventos fortes em Mato Grosso do Sul e nos estados da Região Sul.

A presença de uma frente fria no litoral do Nordeste mantém condições para chuva no norte e leste da região. Na Região Norte, áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela umidade da Amazônia provocam chuvas e trovoadas em Rondônia, Amazonas, bem como no noroeste de Mato Grosso.

Segundo o Inmet, no interior do Nordeste, no Sudeste, Centro-Oeste e no norte da Região Sul, a umidade relativa do ar permanece baixa durante as tardes, com possibilidade de névoa seca no sábado (18). Nas áreas de serra de Minas Gerais e Rio de Janeiro, há condições para formação de geada na sexta-feira.

Rio Grande do Sul

Áreas de instabilidade se intensificam no Rio Grande do Sul, com previsão de chuva e trovoadas nesta sexta-feira (17) e no sábado (18). Destaca-se a possibilidade de queda de granizo na faixa de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, bem como nas regiões oeste, central e sul do estado.

Os ventos permanecem fortes durante o período, devido à diferença de pressão estabelecida entre o centro de baixa pressão na Argentina e a alta pressão no Oceano Atlântico. Essa configuração atmosférica intensifica o Jato de Baixos Níveis, favorecendo o aumento da velocidade dos ventos em superfície, e o aumento do transporte de calor e umidade em direção ao Rio Grande do Sul.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) do Rio Grande do Sul aponta que o período mais crítico deverá ser entre sábado (18) e domingo (19), quando são esperadas tempestades com rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h e queda de granizo.

“São esperadas chuvas intensas e volumosas em um curto espaço de tempo, com acumulados que podem superar os 250 milímetros (mm) em áreas do Oeste e do Centro. Existe também o risco de tornados. As rajadas de vento podem variar entre 70 e 90 km/h, independente de instabilidades, entre a madrugada de sexta e o sábado”, diz o centro.

O Inmet prevê que o tempo segue firme no norte de Santa Catarina e no Paraná, com previsão de névoa seca no norte paranaense no sábado em razão da baixa umidade relativa do ar. O frio diminui na região Sul, com mínimas em torno de 10°C em regiões de serra. Há tendência de aquecimento durante as tardes, com máximas de 30°C no Rio Grande do Sul e noroeste do Paraná.