Criança sofre corte no pescoço por linha com cerol no quintal de casa em Suzano

Um menino de quatro anos teve o pescoço enrolado por uma linha com cerol, na tarde desta quarta-feira (15), após sair para brincar na varanda de casa no bairro Jardim Monte Cristo, em Suzano. Em seguida, o irmão mais velho da criança viu a situação e socorreu o menor antes que o ferimento se agravasse.

Segundo a mãe do menino, Bianca dos Santos, a situação aconteceu após ele sair correndo para brincar do lado de fora da casa. “Eu fiquei assustada! O pescoço dele estava todo vermelho no início, então não dava para ver direito, mas depois foi mostrando as marcas do corte da linha”, relatou. Ela ainda disse que “sou grata por nada pior ter acontecido, porque isso pode matar”.

Bianca contou que costuma sempre ver pessoas empinando pipa perto do local. “Isso já até chegou a acontecer com um amiguinho dele, no mês passado. A diferença foi que ele estava na calçada, andando de bicicleta, quando a linha pegou no pescoço também”.

De acordo com o Diário do Senado Federal publicado em outubro de 2005, "o mero ato de empinar pipa fazendo uso da linha com cerol pode configurar delito de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no Art. 132 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e punido com pena de três meses a um ano de detenção”.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano que informou o seguinte:

"Em Suzano, a lei municipal complementar nº 126/2003 dispõe sobre a proibição de industrialização, comercialização, armazenamento, transporte e distribuição de cerol e de qualquer material cortante usado em pipas.

A mesma lei ainda aponta que a comercialização deste produto pode render uma multa de 500 Unidades Fiscais (UFs), suspensão das atividades comerciais por 30 dias e cassação de alvará de funcionamento, nesta sequência, caso não cumpra a proibição da venda de produtos com cerol.

A Guarda Civil Municipal (GCM) realiza constante fiscalização nas áreas aptas à soltura de pipas, coibindo qualquer suspeita de utilização de cerol, "linha chilena" e afins, sobretudo no período de férias escolares. O objetivo é evitar acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas.

Por sua vez, o Setor de Fiscalização e Posturas promove a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e, caso seja constatada a irregularidade, o material é apreendido.

Denúncias podem ser efetuadas por meio da Ouvidoria Geral do Município (0800-774-2007)."