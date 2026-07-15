Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos

Desastre derrubou 190 edifícios; quase 30 mil pessoas estão acampadas

14 julho 2026 - 17h48Por da Agência Brasil
Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotosVenezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos - (Foto: Federico Parra/AFP)

Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho já deixaram 4.734 mortos. Além disso, já foram registrados 16.740 feridos. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (14) pelo Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez.

O parlamentar informou uma série de outros números sobre os impactos do desastre na Venezuela. O número de resgatados é de 6.462, 20 mil pessoas estão em acampamentos, 190 edifícios caíram e 856 prédios foram afetados.

No dia 24 de junho, terremotos de 7,2 e 7,5 na escala Richter, de força muito destrutiva, ocorreram com menos de um minuto de intervalo e causaram milhares de desabamentos em diversas regiões do país. As áreas mais afetadas foram La Guaíra e Caracas.

O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

Recentemente, a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeceu ao governo brasileiro pela ajuda prestada. O Brasil enviou medicamentos e insumos médicos, como seringas, luvas, máscaras, gazes e ataduras.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dino dá 30 dias para Congresso explicar destinação de emendas
Nacional

Dino dá 30 dias para Congresso explicar destinação de emendas

Gasolina com 32% de etanol deve ser R$ 0,03 mais barata, diz ministro
Economia

Gasolina com 32% de etanol deve ser R$ 0,03 mais barata, diz ministro

Projeções indicam até 127 dias de calor extremo por ano até 2075
Nacional

Projeções indicam até 127 dias de calor extremo por ano até 2075

Sem previsão de acordo, prazo para tarifaço dos EUA vence esta quarta
Internacional

Sem previsão de acordo, prazo para tarifaço dos EUA vence esta quarta

Safra de grãos deve alcançar 360,1 milhões de toneladas, estima Conab
Economia

Safra de grãos deve alcançar 360,1 milhões de toneladas, estima Conab

Conselho eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina por 180 dias
Economia

Conselho eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina por 180 dias