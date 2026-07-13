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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Educação

Construção da EMEB Tom Jobim de Ferraz avança para nova etapa

Conclusão da fundação permite o início das instalações hidráulicas e elétricas da unidade escolar

13 julho 2026 - 10h43Por de Ferraz
Conclusão da fundação permite o início das instalações hidráulicas e elétricas da unidade escolarConclusão da fundação permite o início das instalações hidráulicas e elétricas da unidade escolar - (Foto: Vinicius Cavalcante/SecomFV)

As obras da nova Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Tom Jobim seguem avançando em Ferraz de Vasconcelos. Após a conclusão da fundação da unidade, a construção entra agora em uma nova fase, com a execução das instalações hidráulicas e elétricas que serão implantadas sob o piso da escola.

Nesta etapa, as equipes trabalham na preparação da infraestrutura necessária para o funcionamento dos sistemas de água, esgoto e energia elétrica. Com a finalização desses serviços, será realizada a concretagem do piso, permitindo o início da construção das paredes da nova unidade.

O andamento da obra também já permite visualizar a disposição dos ambientes previstos no projeto, como salas de aula, banheiros e demais espaços que irão compor a escola. A unidade contará ainda com recursos de acessibilidade, incluindo rampa de acesso, garantindo melhores condições de circulação para toda a comunidade escolar.

A construção da nova EMEB Tom Jobim faz parte dos investimentos da Prefeitura voltados à modernização da rede municipal de ensino, oferecendo uma estrutura mais adequada para alunos, professores e demais profissionais da educação.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a conclusão da fundação representa um importante avanço no cronograma da obra. “Essa é uma etapa essencial da construção e abre caminho para o desenvolvimento das próximas fases. Seguimos acompanhando todos os serviços para entregar uma escola moderna, segura e preparada para atender os estudantes de Ferraz com a qualidade que eles merecem”, afirmou.
 

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