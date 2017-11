Vítima de câncer de ovário, atriz Márcia Cabrita morre aos 53 anos no Rio Atriz travava luta contra doença 2010. Ela morreu no Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro

Por Do Rio de Janeiro 10 NOV 2017 - 11h36

Atriz Márcia Cabrita morreu nesta sexta-feira (10) aos 53 anos, no Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro Foto: Divulgação A atriz Márcia Cabrita morreu nesta sexta-feira (10) aos 53 anos, no Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de ovário desde 2010. O falecimento da atriz foi confirmado pela assessoria de imprensa da TV Globo. Márcia começou sua carreira na TV na série “As Noivas de Copabana”, em 1992. Mas, os papéis cômicos que mais repercutiram foram em “Os Trapalhões”, de 1993 a 1995 e “Sai de Baixo”, em 1997. Neste último, ela ficou conhecida dos telespectadores brasileiros vivenciando a empregada Neide. Ela substituiu a atriz Claudia Jimenez. Além disso, a atriz atuou nas novelas “Beleza Pura”, em 2008; “Morde & Assopra” (2011). Fez participação especial nas séries “Brava Gente” (2000), no “Sítio do Picapau Amarelo” (2003) e nos humorísticos “Sob Nova Direção”, “A Grande Família” e “Pé na Cova”. Mais recentemente, a atriz esteve nos programas “Vai que Cola”, “Trai e Coçar é Só Começar” e “Treme Treme”, exibidos pelo Multishow. Este ano, a atriz entrou para o elenco da novela “Novo Mundo” interpretando Narcisa Emília O’Leary, mas precisou se afastar em agosto por conta de problemas de saúde

