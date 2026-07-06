Feedback. Use com moderação

Buscar feedback é uma prática importante para a inovação. Diferentes perspectivas ajudam a identificar oportunidades, reduzir pontos cegos, questionar premissas e aprimorar ideias antes que elas sejam colocadas em prática.

Estudos sobre busca de feedback mostram que esse comportamento pode contribuir para decisões mais bem fundamentadas e favorecer o desempenho criativo. O desafio surge quando o hábito de pedir opiniões deixa de apoiar a decisão e passa a substituí-la. Pesquisas em psicologia da decisão indicam que o excesso de informações e alternativas pode dificultar a convergência para uma escolha, prolongar a análise e retardar a experimentação. Quanto maior o número de opiniões buscadas, maior pode ser a dificuldade para transformar uma ideia em ação.

Esse tema merece atenção, principalmente, em empresas que desejam fortalecer o intraempreendedorismo. Pessoas intraempreendedoras identificam oportunidades, conectam conhecimentos e impulsionam melhorias de forma contínua. Para que esse comportamento gere resultados, é fundamental que exista autonomia para decidir, experimentar e aprender ao longo do processo.

Boa parte do conhecimento produzido pela inovação não surge durante as discussões, mas durante a experimentação. Testar uma ideia permite compreender o que funciona, identificar ajustes necessários e gerar aprendizados que dificilmente seriam alcançados apenas por meio de análises ou opiniões.

Isso não reduz a importância do feedback. Pelo contrário. Organizações inovadoras incentivam a troca de perspectivas porque reconhecem o valor da inteligência coletiva. Mas, ao mesmo tempo, criam condições para que as pessoas saibam quando reunir contribuições e quando transformar essas contribuições em decisões.

O feedback amplia perspectivas. Já a experimentação produz aprendizado. Os dois desempenham papéis complementares e se tornam mais valiosos quando cada um acontece no momento adequado.

O valor do feedback não está na quantidade de opiniões coletadas, mas na capacidade de transformar diferentes perspectivas em decisões que aceleram a inovação. Em algum momento, toda ideia precisa deixar de buscar novas opiniões para encontrar novos aprendizados. É nesse ponto que conhecimento, convicção e coragem passam a caminhar juntos.