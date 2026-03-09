Microcrédito que transforma

Bruna Gauss, de Avaré, começou sua confeitaria em uma cozinha doméstica, vendendo bolos sob encomenda. Hoje, com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, transformou o talento em um negócio sólido e em fonte de renda para outras famílias. Maria Orlanda Alves, moradora de Paraisópolis, na capital, decidiu recomeçar após uma cirurgia delicada. De um pequeno espaço improvisado para fazer unhas, ergueu um salão completo. Já Kailayne Rodrigues ampliou o restaurante de marmitas que sustenta sua família em São José do Rio Preto. O que essas histórias têm em comum? Todas encontraram no Banco do Povo Paulista (BPP) o impulso necessário para crescer e empreender com autonomia.



Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio do Banco do Povo, temos a missão de oferecer crédito simples, acessível e com juros muito abaixo dos praticados pelo mercado. O objetivo é garantir suporte aos pequenos empreendedores que necessitam de um recurso extra para crescer, mas nem sempre encontram portas abertas no sistema financeiro tradicional.



Como diz o jargão popular: “contra fatos e dados não há argumentos”. Os números do Banco do Povo são expressivos. Desde o início da gestão do governador Tarcísio de Freitas, em 2023, o BPP desembolsou R$ 628 milhões em 13,2 mil operações realizadas em todas as regiões do Estado. Somente ano passado, foram R$ 187,7 milhões em 11.623 operações, um volume que comprova a força de capilarização do programa.



Cada contrato assinado movimenta a economia local, amplia serviços, gera empregos e fortalece a renda das famílias. Isso significa que a confeitaria de Avaré, o salão de Paraisópolis e o restaurante de Rio Preto não crescem sozinhos, eles puxam junto fornecedores, vizinhos, entregadores, profissionais de serviços e toda uma cadeia ao seu entorno. O microcrédito é, portanto, um mecanismo de desenvolvimento territorial e inclusão produtiva. Para aqueles que necessitam de um aporte mais robusto, a Desenvolve SP, nossa agência de fomento vinculada, oferece linhas atrativas de financiamento. Desde 2023, mais de 3.600 empreendedores foram beneficiados com R$ 1,2 bilhão em recursos disponibilizados a este público.



O Estado de São Paulo acredita que desenvolvimento econômico não se faz apenas com grandes indústrias. Ele nasce também no pequeno negócio, no empreendedor que transforma esforço em oportunidade. Não à toa estamos batendo recorde atrás de recorde de abertura de novas empresas. Seguimos fortalecendo o Banco do Povo, modernizando processos, ampliando o acesso e garantindo que o crédito continue chegando a quem mais precisa e mais faz nossa economia girar.



Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo