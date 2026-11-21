As cidades do Alto Tietê começaram os preparativos para reforço na segurança durante as festas de fim de ano. A preocupação dos municípios é, principalmente, com o período de compras de Natal nas regiões comerciais, que recebem maior circulação de pessoas em dezembro.

Em Suzano, a Prefeitura informou apenas que as ações estão sendo programadas e serão divulgadas no momento oportuno.

Na cidade de Itaquaquecetuba, serão realizadas as operações Natal Seguro e Garantia da Ordem, com reforço das ações da Guarda Civil Municipal (GCM) durante o mês de dezembro. A Prefeitura afirmou que a população contará com maior presença da GCM nas áreas comerciais, especialmente na área central e nos locais com maior circulação de pessoas durante o período de compras de Natal.

O início das operações será em 10 de dezembro, com 22 agentes empregados na área comercial. Também haverá reforço no policiamento preventivo nos bairros, com intensificação do patrulhamento das equipes operacionais. Além disso, durante as comemorações da virada do ano, a Operação Garantia da Ordem vai realizar ações para coibir tentativas de instalação de fluxos na cidade.