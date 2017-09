Adolescente de 17 anos é suspeito de ter abusado menina de 5 anos

A Polícia Civil investiga se um adolescente pode ter abusado sexualmente de uma criança, de 5 anos, no Jardim Casa Branca, em Suzano. O crime teria ocorrido na casa do suspeito, que fica no mesmo quintal em que a vítima mora.

O caso ocorreu na terça-feira (5). Segundo a Polícia Militar (PM), a menina ficou na residência do suspeito, pois, a mãe dela a deixou para assistir desenho no celular. Depois de alguns minutos, a criança saiu correndo para casa.

Depois de insistir sobre o que ocorreu, a mãe da vítima disse ter sido abusada. Ela foi tirar satisfação com o suspeito, que negou o crime. Mesmo assim, o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Mulher (DDM) de Suzano.

Na unidade policial, o suspeito falou que estava conversando com um primo. Disse també que a menina assistia o desenho e teria sentado em seu tórax. Depois de repeendida, a menina saiu correndo assustada. Depois de interrogado, o menor foi liberado ao pai. A menina teve as roupas apreendidas, uma vez que elas serão periciadas. Além disso, a garota passará por exame de corpo de delito.

O caso segue sob investigação.