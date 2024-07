Cinco suspeitos de roubar banco em Suzano são presos em operação da Polícia Civil

Cinco homens foram presos temporariamente na manhã de quinta-feira (25) durante a operação Banco de Areia, realizada pela Polícia Civil de Suzano na Capital e no litoral sul do Estado. A ação foi motivada pelas investigações sobre um roubo a uma agência bancária ocorrido em novembro de 2023 na Rua General Francisco Glicério, no Jardim Santa Helena, no Centro município. Na ocasião, os criminosos, armados e disfarçados de funcionários, invadiram a agência, cortaram a energia, renderam o segurança e roubaram uma quantia em dinheiro.



Após as investigações, os cinco suspeitos foram identificados e a prisão temporária deles foi deferida pela Justiça, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Entre eles, um policial militar.

De acordo com a pasta. durante a operação, realizada nos imóveis dos suspeitos, foram apreendidas moedas estrangeiras, diversas máquinas, cartões de crédito, balanças de precisão, três veículos e outros objetos usados na prática dos roubos. A operação contou com a participação dos policiais civis da Delegacia de Suzano, da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Corregedoria da Polícia Militar.