Guarda Civil de Suzano atende dez ocorrências em sete dias

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a dez ocorrências entre terça-feira da semana passada e a última terça-feira (16 a 23/07). As ações resultaram na prisão de um homem por tráfico e na localização de 2.013 unidades de drogas, no resgate de uma ave ferida, no recolhimento de três veículos em situação irregular, na localização de um automóvel furtado e uma motocicleta roubada. Além disso, a GCM atuou em um caso de pichação na área central e de embriaguez ao volante.

As ações foram realizadas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e pela Força Patrulha.

O primeiro caso ocorreu durante um patrulhamento no bairro Jardim Ikeda. Agentes do GPA trafegavam pela rua Alberto José de Souza quando avistaram a estrutura de um veículo incendiado dentro de um ferro-velho. Para entender melhor a situação, a GCM questionou o proprietário do local, que informou ter comprado o veículo naquele estado. O vendedor, por sua vez, alegou ter encontrado o carro em uma estrada. Após a vistoria, a numeração do chassi foi localizada e, ao consultar o sistema, foi confirmado que o automóvel havia sido furtado. Os indivíduos envolvidos na venda e compra foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central, a proprietária do veículo foi informada e também compareceu ao local. Em seguida, no mesmo dia, o GPA foi acionado por um munícipe que havia encontrado uma ave machucada em uma rua e deixou o animal na base da GCM no Jardim Casa Branca, pouco depois das 10 horas. A equipe identificou o pássaro como um maracanã-verdadeiro e, devido às lesões que apresentava, a ave foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê, onde receberá os cuidados necessários. Já o caso de embriaguez ao volante ocorreu na madrugada da última quarta-feira (17/07), quando a equipe da Força Patrulha foi acionada inicialmente para atender um acidente de trânsito na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66). Um Renault Logan, de cor branca, havia colidido contra uma mureta do viaduto Leon Feffer, na Vila Amorim. Os agentes foram informados pela a Central de Monitoramento Integrado (CSI) que os dois indivíduos que estavam no veículo haviam abandonado o automóvel.

De imediato, a equipe se deslocou até o local e, dentro do carro, foram encontradas latas de bebidas alcoólicas. Uma outra viatura foi enviada para localizar a dupla e conseguiu localizar o motorista do outro lado da Estação Suzano. O homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Diante da situação, ele foi encaminhado à DP Central, onde autorizou a coleta de sangue para o exame de dosagem alcoólica, sendo então levado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) para a realização do procedimento. A perícia foi solicitada para verificar o veículo, que posteriormente foi recolhido.

Na sexta-feira (19/07), pouco depois das 10 horas, o GPA realizava um patrulhamento pelo bairro do Sesc quando foi informado por munícipes e pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região norte sobre movimentação suspeita de motocicletas na noite anterior (18/07) na rua Milton Pereira Vidal. Devido à suspeita, a equipe foi verificar o local, que é uma área de mata, e localizou uma motocicleta Honda XRE, preta. Ao consultar os dados, foi revelado que o veículo havia sido roubado. O automóvel foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

No dia seguinte (20/07), a equipe da Romu, em patrulhamento na rua Daniel dos Santos, na Cidade Miguel Badra, às 18h30, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, avistou um indivíduo conduzindo uma Honda Biz, preta, sem capacete. Foi feita a abordagem e constatado que o condutor não possuía carteira de habilitação. Devido às infrações, foram aplicadas as multas correspondentes e a moto foi recolhida ao pátio municipal.



Em sequência, agentes da Romo, ainda acompanhados pela Polícia Militar, continuaram trafegando pela região do Miguel Badra, quando avistaram um indivíduo conduzindo uma Honda Twister, prata, em apenas uma das rodas, ação que é considerada infração de trânsito. A abordagem ocorreu na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, onde foi confirmado que o condutor não possuía habilitação para dirigir. Como medida, a motocicleta foi recolhida ao pátio.



Na segunda-feira (22/07), a Romu percorria a rua Fábio Cabral dos Santos, na Cidade Miguel Badra, por volta das 19 horas, quando visualizaram um grupo de pessoas com comportamento suspeito. Ao serem avisados pelos guardas, os indivíduos fugiram, deixando uma sacola preta no chão. Ao verificar o conteúdo da sacola, foram encontradas 43 porções de maconha, 20 de crack, 29 de cocaína e dois frascos de lança-perfume. O material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Minutos após o último caso, as equipes patrulhavam o Jardim Graziela e, ao chegarem à rua Benedito Domingos Pedroso, observaram uma motocicleta Haojue DK, vermelha, parada no meio da via.