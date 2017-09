Adolescente grávida é estuprada a caminho da escola em Itaquá

Uma adolescente grávida, de 17 anos, foi estuprada em um terreno baldio, na Rua Vicente Leborace, no Centro de Itaquaquecetuba, na manhã de terça-feira. Por volta das 6h50, um homem abordou a menor, enquanto ela ia para a escola, na Rodovia Almiro Dias. Ele simulou estar armado e roubou um celular e uma blusa da vítima. Em seguida, o homem ameaçou matar a adolescente, caso ela não acompanhasse. Ele levou a vítima para o terreno e abusou sexualmente dela.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito, que não estava com nenhum documento de identificação, foi encontrado por volta das 8h35, na Estrada Santa Isabel, no mesmo município. Ele também é suspeito de ter roubado a quantia de R$ 90, de uma recepcionista, de 36 anos, na noite de segunda-feira (19), por volta das 19h30.

Na manhã de terça-feira, a recepcionista viu o rapaz perto do local do assalto e comunicou a PM. Quando os policiais acharam o suspeito, ele tinha em poder o celular da vítima do estupro. O homem foi levado à delegacia central de Itaquaquecetuba, onde foi dada voz de prisão. O suspeito ficará à disposição da Justiça.