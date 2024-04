Guarda Municipal impede crime ambiental na Vila Ipelândia

Uma equipe do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano interveio para impedir uma movimentação irregular de terra na antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na Vila Ipelândia, localizada no distrito de Palmeiras. A ação ocorreu por volta das 15h30 do último dia 13 (sábado), quando os agentes avistaram dois caminhões carregados com a terra extraída para ser comercializada em sacos.

Além disso, um microtrator motocultivador, usado para arar o solo, foi encontrado no local. Os responsáveis não apresentaram documentos necessários para promover a movimentação de terra e foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia, enquanto os veículos e equipamentos foram recolhidos. A ocorrência contou com o apoio do Canil.