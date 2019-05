Ajudante é preso após agredir namorada e desacatar policiais dentro de delegacia

Incomum. A frase classifica bem a prisão de um ajudante, de 30 anos, por violência doméstica, lesão corporal e desacato, durante a tarde dessa quarta-feira, 1°, em Ferraz de Vasconcelos. O fato curioso é que populares buscaram ajuda no distrito central da cidade, para denunciar uma agressão envolvendo um casal, quando o próprio suspeito entrou na unidade negando o crime e xingando policiais de plantão.

O ataque à vítima, de 39 anos, foi por volta do meio-dia. Depois de ver a cena, as testemunhas buscaram ajuda na delegacia. O suspeito as seguiu negou ter cometido o crime. E disparou xingamentos. Um investigador interveio pedindo que os insultos parassem. Foi então que o ajudante acalorou os ânimos e passou a confrontar os policiais.

Houve necessidade de apoio. O ajudante foi algemado, mas reagiu quando foi ia ser conduzido à carceragem do distrito central.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante. A fiança não foi arbitrada, pois, a soma das penas previstas para os crimes ultrapassa quatro anos.