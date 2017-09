Amigos são baleados em tentativa de assalto em Poá

Dois estudantes, de 22 e 23 anos, foram baleados durante tentativa de assalto, em Poá. Eles foram resgatados com vida ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Este é o terceiro caso em menos de um mês que assaltantes atiram nas vítimas. Nos últimos crimes registrados na cidade, duas pessoas morreram.

A tentativa de assalto ocorreu na noite desta quinta-feira (14), na Rua Barão de Cocais, na Vila Helena. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), os amigos estavam em frente à casa de um deles, quando um suspeito chegou para roubá-los.

O registro do caso descreve que o motorista se assustou e tentou arrancar com o carro. Em seguida, o suspeito - ainda não identificado - atirou quatro vezes. Três disparos atingiram o motorista e um a segunda vítima, que estava no banco do passageiro. Depois disto, o assaltante fugiu.

Os estudantes foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Marcelina. O DS enviou e aguarda posição da Secretaria do Estado da Saúde para saber o atual estado de saúde das vítimas.

Perícia

A perícia esteve no local do crime. Dois estolos deflagrados e um projétil foi localizado. A Polícia Civil investigará o caso.