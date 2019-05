Após discussão com vizinha, mãe e filha são esfaqueadas em Itaquá

Uma cabeleireira e a filha foram esfaqueadas após discutirem com uma vizinha em Itaquaquecetuba. A mãe sofreu dois cortes: um na região do pulmão e outro, mais profundo, próximo a coluna vertebral. Já a filha registrou um corte no nariz - perdeu pedaço do membro - e outro superficial na nuca. O caso aconteceu no último sábado (25).

De acordo com a cabeleireira, a agressão ocorreu após uma discussão. "No início da tarde, a vizinha estava brigando com uma senhora, de 60 anos, que também mora próximo. Quando chegou á noite ela xingou minha filha, que fazia aniversário no dia e chegava com alimentos do mercado para fazermos uma festa", comentou.

Após minutos de discussão, a vizinha entrou para casa. Depois de 40 minutos ela saiu em direção ao salão de cabeleireiro da vítima. "Neste momento, ela veio com o marido e com outros quatro filhos pequenos dela. Começou uma nova discussão e ela deu um tapa na cara da minha filha, que partiu para cima dela", relatou.

A mãe tentou defender a filha, mas o marido da agressora deu um soco na nuca dela e a empurrou. "Quando meu genro separou a briga, vi que a vizinha estava com uma faca na mão. Ela percebeu que eu vi e saiu do local. Levei duas facadas e não sentida nada", contou a cabeleireira.

A filha levantou o rosto com o nariz ensanguentado. Ela levou uma facada na região e perdeu pedaço do membro. Depois disso, a mãe também percebeu que havia sofrido duas facadas.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Marcelina. A filha ainda recebe atendimentos médicos na unidade de saúde.