Aposentado é ameaçado e roubado no Jardim Temporim

Um aposentado, de 69 anos, teve o par de sapatos de couro, RG, cartão bancário, bilhetes de transporte e R$ 110 roubados, na manhã desta terça-feira (26), por dois criminosos em Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com a vítima, o caso aconteceu por volta das 6 horas na Rua Princesa Isabel, altura do 270, no Jardim Temporim. Bandidos em uma moto o abordaram, ameaçaram com uma arma e o roubaram. Em seguida, eles fugiram.

A vítima foi orientada pela polícia para proceder a possível reconhecimento fotográfico junto ao Setor de Investigação.