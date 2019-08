Arma de policial aposentado dispara acidentalmente dentro de padaria

Uma arma, de um policial aposentado, disparou acidentalmente dentro de uma padaria em Itaquaquecetuba. Contudo, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (5).

Por volta das 19h20, policiais foram chamados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo dentro de uma padaria, localizada na Rua Manduri, no Parque Recanto Mônica. No local, o proprietário do estabelecimento relatou que o autor do disparo teria sido um policial. No entanto, ele já tinha ido embora da padaria.

Os policiais foram até a casa do policial aposentado, que se apresentou na Delegacia Central.

Questionado dos fatos, o policial aposentado confessou o disparo. Ele disse que o disparo aconteceu enquanto manuseava a arma.

A polícia solicitou exame pericial na padaria, bem como a realização de exame residuográfico no autor.

A arma do policial aposentado foi apreendida.