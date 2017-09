Assaltante é baleado após confronto com guarda municipal em tentativa de assalto

Um assaltante foi baleado após confronto a tiros com um guarda civil municipal (GCM) de folga. O fato aconteceu no bairro Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba. O suspeito e o comparsa – que foi detido – tentaram roubar a esposa do agente de segurança. As armas do GCM e do suspeito foram apreendidas.

A troca de tiros ocorreu durante a madrugada de domingo (24), na Rua Vital Brasil. A princípio, os suspeitos tentaram roubar a esposa do GCM. O filho do casal se assustou com a ação e correu em busca de ajuda do pai. A família estava na residência de um amigo.

Depois do pedido, o guarda saiu rapidamente e logo anunciou à abordagem. Mas, o suspeito armado atirou. Houve confronto e o assaltante foi baleado quatro vezes. O comparsa dele se entregou espontaneamente.

No registro do caso, o delegado plantonista frisa que o suspeito baleado não corre risco de morte. Ele está hospitalizado sob escolta policial. Segundo a Polícia Civil, a dupla suspeita da tentativa de assalto possui passagens na Justiça.