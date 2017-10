Assaltantes invadem e roubam agência dos Correios em Mogi

Cinco homens armados invadiram uma agência dos Correios, na Rua Ricardo Vilela, no Centro de Mogi das Cruzes. O crime ocorreu nesta quinta-feira (5). A quadrilha invadiu o local e levou cerca de R$ 30 mil reais, além de pertences dos clientes e funcionários.

Ao DS, a Polícia Militar (PM) informou que, apesar das vítimas terem sido mantidas reféns, ninguém ficou ferido durante a ação criminosa. Além disso, a corporação explicou que apenas teve ciência sobre a ocorrência depois de uma hora. Eles foram ao local, e mantém rondas para buscar os criminosos.

A Polícia Civil deverá analisar as imagens de monitoramento da agência. As câmeras filmaram toda a ação, inclusive pode ter captado as características da quadrilha de assaltantes.

Além das gravações, a Polícia também usará filmagens de estabelecimentos vizinhos para ajudar nas investigações.

O caso será registrado no 1° Distrito Policial (DP) de Mogi das Cruzes.