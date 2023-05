Assalto a drogaria termina com proprietário baleado em Mogi

Um homem de 39 anos, proprietário de uma drogaria, levou um tiro no abdômen durante um assalto na noite desta terça-feira (2) na Avenida Altino Arantes, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima estava no local junto com o gerente do estabelecimento quando um indivíduo chegou anunciando o assalto.

As duas vítimas reagiram ao assalto e foram para cima do criminoso. Em determinado momento, o ladrão sacou um revólver da cintura e efetuou um disparo na direção do dono da drogaria, atingindo o homem no abdômen.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Jundiapeba, mas devido à gravidade do caso, foi transferida para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. O homem passou por cirurgia e, segundo o Boletim de Ocorrência, não corre risco de morte.

Após cometer o crime, o ladrão fugiu sem levar nada. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi e está sendo investigado como tentativa de latrocínio. Até o momento ninguém foi preso.