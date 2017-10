Ataque a tiros deixa 4 pessoas feridas; polícia faz buscas para prender responsáveis

Um ataque a tiros deixou quatro pessoas feridas em Itaquaquecetuba. O crime ocorreu na Rua Auriflama, no Jardim Miray. De acordo com a Polícia Militar (PM), as informações sobre os responsáveis pelo crime divergem. Isto porque as vítimas apresentaram duas versões. O DS aguarda resposta da Secretaria Estadual da Saúde sobre o estado de saúde dos feridos. O caso será investigado pela Delegacia Central da cidade.

Era por volta da 1h45, de domingo (9), quando as vítimas foram baleadas. Os feridos bebiam em frente a casa de um deles, quando o ataque a tiros foi realizado. Depois do crime, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina da cidade e para o Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos.

Antes do crime ser formalmente registrado pela Polícia Militar (PM), a perícia foi avisada sobre as tentativas de homicídio. Os peritos encontraram marcas de sangue, além de um projétil - que não foi citado de qual calibre. A Polícia disse que não há pistas sobre o motivo do crime, além de quem teria o cometido.

Versões

A Polícia Civil deve confirmar qual versão apresenta pelas vítimas é a verdadeira. Isto porque duas disseram que o autor dos disparos foram ocupantes de um carro, enquanto outros dois sobreviventes falaram ser homens em uma moto.