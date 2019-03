Autônomo rouba e ameaça mulheres no Centro de Suzano

Um autônomo foi preso, no último domingo (17), após tentativa de roubo a uma balconista dentro de uma loja de doces e por depois roubar uma mulher na Rua Campo Salles, Centro, em Suzano. Ele ameaçou as vítimas com uma faca. Populares detiveram o crimonoso, que foi levado para a Delegacia Central de Suzano.

Por volta das 12h40, o assaltante entrou em uma loja de doces e mostrou a faca na cintura para anunciar o roubo. Contudo, a balconista do estabelecimento conseguiu chamar a segurança e o autônomo fugiu.

Minutos depois, o criminoso realizou a mesma ação com uma jovem: mostrou a faca para a vítima, que caminhava com a filha, de 2 anos. A jovem entregou o celular, avaliado em R$ 1.600.

No momento em que o criminoso ia fugir, populares o pegaram e fizeram ele devolver o celular da segunda vítima.

A Polícia Militar (PM) chegou em seguida e encaminhou o autônomo para a Delegacia Central de Suzano, onde o caso foi registrado.