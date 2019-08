Banco no Centro de Suzano é alvo de tentativa de furto; nenhuma quantia foi levada

Atualizado às 10h38

Enquanto Suzano voltava os olhos para o caso no qual suspeitos em fuga provocaram um engavetamento, com cinco feridos, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), um grupo de bandidos tentou invadir e furtar dinheiro de uma agência do Banco do Brasil, localizada na Rua General Francisco Glicério, na altura do numero 987, no Centro de Suzano, durante a madrugada desta sexta-feira, 16.

Segundo a Polícia Militar, para ter acesso ao local onde ficam os caixas eletrônicos e o cofre, os bandidos invadiram comércios vizinhos e fizeram uma série buracos. Mas, eles não conseguiram subtrair nenhuma quantia em dinheiro, de acordo com análise de funcionários do banco. Outro ponto danificado foi o prédio do Cejusc. A quadrilha também fez um buraco na repartição pública, desta vez, para utilizar como ponto de fuga.

Com ajuda de câmeras de calor, o helicóptero Águia sobrevoou a região, em busca dos criminosos. Além de policiais do batalhão da cidade, a caça aos bandidos também envolveu policiais da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota).

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil solicitou perícia no local onde o buraco foi aberto. A intenção é a de encontrar alguma pista que possa levar à identificação dos criminosos. O DS enviou e aguarda posicionamento da Prefeitura a respeito do fato.