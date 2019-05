Bandido em 'saidinha' do Dia das Mães é preso roubando posto no Centro de Suzano

Um bandido foi preso na Rua Felício de Camargo, no Centro de Suzano, depois de roubar um posto de combustível, localizado na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), durante essa sexta-feira, 10. De acordo com a Polícia Militar, o homem preso estava de saída temporária devido indulto do Dia das Mães. A ação foi realizada pelos policias da viatura 32.013, da Força Tática.

O bandido foi capturado a cerca de 600 metros do local do crime. Na ocasião da abordagem, foi encontrado a quantia de R$ 200. O valor seria referente ao roubado no posto de combustível. A respeito do crime, o suspeito confirmou a intenção de arrecadar dinheiro.

O roubo

Na delegacia, a vítima deu detalhes do roubo. Segundo o frentista, o bandido simulou estar armado para roubar o dinheiro do caixa. Ao pegar a quantia, o suspeito saiu correndo, sentido a região central da cidade. A fuga, porém, foi frustrada, já que policiais o encontraram próximo ao local do crime.

Agora, o bandido responderá por mais uma acusação. O caso foi registrado na delegacia central da cidade.