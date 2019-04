Bandidos atiram e matam homem durante tentativa de assalto em Ferraz

Atualizado às 11h47

O vendedor Cleber dos Santos Donario, 31 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto, na Rua Xingu, na Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia Militar, um suspeito do crime foi preso na divisa da cidade com a Zona Leste, por policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

As informações obtidas pela polícia apontam que três bandidos tentaram roubar o carro da vítima. Em depoimento à Polícia Civil, o criminoso preso deu detalhes do crime. Segundo ele, dois amigos o convidaram para roubar um carro.

O alvo dos bandidos foi Donario. A vítima foi surpreendida pelos três ladrões, quando estava parado em frente à casa de parentes. O criminoso armado - que não foi localizado - disse para a vítima manter as mãos no volante, no entanto, o vendedor se assustou e se abaixou. Foi então que vários disparos foram realizados.

Donario foi morto na frente da filha. A garota, porém, não sofreu nenhum ferimento, pois teria entrado na casa de parentes. Familiares só saíram após os tiros se encerrarem. O resgate foi chamado, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Prisão

De acordo com a Polícia Militar, a prisão de um dos suspeitos foi rápida. Um motoqueiro teria flagrado os três ladrões fugindo e dado a informação aos policiais. Dois bandidos conseguiram escapar. O caso segue sob investigação.