Bandidos incendeiam ônibus em Poá; cinco linhas são suspensas parcialmente e uma completa

Atualizada às 11h20

Um ônibus, que opera a Linha-12 São José/Nova Poá (via estação), foi incendiado, na madrugada desta segunda-feira (22), por cinco suspeitos na Rua Águas de Lindóia. O motorista foi roubado e teve o corpo ensopado por gasolina e etanol aos escapar do ataque. No entanto, ninguém ficou ferido. A Radial Transporte, responsável pelo ônibus, suspendeu a operação da Linha-13 Vila São Francisco - Estação Poá (Via Jd. Emília). Outras cinco linhas estão prestando atendimento parcial.

De acordo com a empresa responsável pelo ônibus, um grupo de criminosos ateou fogo em um ônibus que opera a Linha-12 São José / Nova Poá (via estação). Cinco suspeitos participaram do ataque, rendendo o motorista da empresa. De acordo com o motorista, os bandidos anunciaram que a ação era para marcar a morte de um bandido da região.

O motorista foi roubado e teve o corpo ensopado por gasolina e etanol ao escapar do ataque.

Após o ataque, a Radial Transporte informou que, nesta segunda-feira, está sofrendo ameaças que a impedem de operar na região. Por conta disso, a empresa suspendeu a operação da Linha-13 Vila São Francisco - Estação Poá (Via Jd. Emília). Além disso, outras cinco linhas estão prestando atendimento de forma parcial. São elas: 026 Poá (Terminal Rodoviário Jardim São Jose)/ São Paulo (São Miguel Paulista); 328 Poá (Terminal Rodoviário Jardim São Jose)/ São Paulo (São Mateus); 589 Poá (Terminal rodoviário Jardim São Jose)/ São Paulo (Penha); a 377 Poá (Jardim Nova Poa)/Sao Paulo (Parque Artur Alvim); e a Linha-12 (Nova Poá/ São José).

A Radial esclareceu que recebe ameaças constantes e lamenta que lideranças locais estimulem atos de violência contra ônibus coletivos cuja única função é atender a população e servir a comunidade. "Ameaças contra empresa se agravaram após ser aprovada a Lei nº 13.855, que criminaliza o transporte clandestino de passageiros", informou em nota.

A Radial ainda disse que está em contato com a Polícia Militar (PM) e repudia os estímulos à violência e ações do crime organizado, de facção atuante no Alto Tietê, que inclusive participa do transporte clandestino de passageiros.