Bandidos roubam carro e fogem por mais de cinco quilômetros

Uma perseguição a ladrões de carro terminou com duas pessoas detidas, sendo uma delas um adolescente, na terça-feira à noite (19), em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos fugiram por mais de cinco quilômetros e passaram em vários bairros da cidade. A fuga, porém, foi encerrada após o motorista do veículo roubado perder o controle e bater em um muro.

A fuga começou em um bairro a cerca de quatro quilômetros de distância. Policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) encontraram um HB20 roubado, branco, trafegando pela Rodovia Alberto Hinoto, próximo ao Hospital Santa Marcelina.

Os policiais emitiram sinais e sons para que o carro estacionasse, contudo, o motorista acelerou e deu início a perseguição. O suspeito fugiu por ruas do Jardim Nova Itaquá, além de outros bairros. A fuga só terminou após o veículo roubado colidir na Avenida Fernando Vasconcelos Rossi, no bairro Pedreira. Em seguida, dois jovens foram detidos.

Segundo a polícia, o adolescente suspeito de participar do crime admitiu estar armado. No entanto, ele jogou o revólver calibre 32 durante a fuga. Contudo, os policiais encontraram um segundo revólver com o indivíduo maior de idade. A arma estava descarregada.

O cerco aos criminosos envolveu viaturas da Rocam, Força Tática e Rádio Patrulha. A ocorrência foi registrada como ato infracional de roubo, roubo e associação criminosa.