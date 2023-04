Batida frontal entre dois carros deixa dois mortos na Rodovia Índio-Tibiriçá, em Suzano

Dois motoristas morreram em uma colisão frontal envolvendo os dois carros em que eles estavam. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (19) na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), nas imediações do Jardim Dora, em Suzano.

Segundo as informações da Polícia Militar, o acionamento foi feito por volta das 20h30. Eles eram os únicos integrantes dos veículos. A colisão aconteceu na altura do número 1848 da via entre um Chevrolet Monza e um Renault Logan.

A Polícia Militar Rodoviária foi ao local. O óbito das duas vítimas foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Perícia foi acionada para dar início às investigações que visam entender como ocorreu o acidente. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.