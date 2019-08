Beneficiado por saída do Dia dos Pais, detento é preso por roubo no Centro de Suzano De acordo com a corporação, o preso tem várias passagens na Justiça, como roubo, furto etc

Por Marcus Pontes - de Suzano 15 AGO 2019 - 08h17

Ação foi realizada por agentes da Romu Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano Condenado por vários crimes e de saída temporária devido a um indulto de Dia dos Pais, um detento foi preso, na quarta-feira à noite, 14, sob suspeita de roubo. A ação, realizada por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) - pelotão de elite da Guarda Civil Municipal -, foi realizada na Rua General Francisco Glicério, no Centro de Suzano. De acordo com a corporação, o detento roubou o celular de uma mulher no bairro Cidade Edson. Depois, o homem fugiu sentido a região central. Buscas foram intensificadas. Relatos de munícipes indicavam que tal indivíduo teria sido visto na Glicério. Agentes da Romu, então, localizaram o homem e localizaram o celular. O detento negou ter roubado o celular. Disse apenas que pegou o celular de outro homem. Uma pesquisa realizada pelos agentes apontou que o suspeito tem, ao menos, dez passagens na Justiça. Os crimes vão desde roubo a até desacato. Agora, o detento deve retornar ao sistema penintenciário, onde terá de cumprir por uma nova pena. O caso foi registrado no distrito central da cidade.

