Briga entre torcedores do Corinthians e São Paulo deixa ao menos quatro feridos em Ferraz

Uma briga envolvendo torcedores do Corinthians e a Torcida Organizada Independente, do São Paulo, deixou, ao menos, quatro feridos na manhã deste domingo,14, em Ferraz de Vasconcelos. O confronto teria ocorrido por volta das 10 horas, na Rua Lídio Nunes Duarte, no Conjunto Residencial Presidente Castello Branco. Até o momento, cinco pessoas foram detidas, com objetos usados na briga.

As primeiras informações apontam que a briga foi próximo à Estação Antônio Gianetti, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Integrantes da Independente teriam entrado em confronto com torcedores corintianos. Até o momento, a polícia não tem informações quem iniciou a briga, tampouco se seria algo marcado via redes sociais.

No total, quatro corintianos foram feridos e precisaram ser socorridos por ambulâncias dos bombeiros e Samu. Os cinco detidos seriam torcedores da Independente. Segundo a polícia, eles estavam com socos ingleses, entre outros objetos que foram usados durante a briga.

O DS aguarda mais detalhes sobre o caso. Conforme forem divulgadas, as novas informações serão postadas.