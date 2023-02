Câmeras flagram furto em loja de doces na região central de Suzano

A loja de doces Casa da Formiga foi alvo de furto no início da madrugada desta terça-feira (14), na região central de Suzano. A ação do indivíduo foi flagrada por uma câmera de monitoramento.

Nas imagens, o homem aparece invadindo a loja e revirando o caixa do estabelecimento. Ele procura dinheiro, mas não encontra. Em seguida, o indivíduo recolhe duas máquinas de cartão e vai embora.

Segundo uma das proprietárias do estabelecimento, Nadia Ghazal, o homem quebrou um dos vidros da loja com uma pedra, causando ainda mais prejuízos. Ela acredita que o homem só não furtou mais coisas porque o alarme da loja disparou.

“Já estávamos traumatizadas, porque uma das proprietárias sofreu um roubo à mão armada. Levaram dinheiro e o carro. Nós ficamos preocupadas, vamos ter que reforçar a segurança com grades. Vai prejudicar a estética da loja”, lamentou.

Um Boletim de Ocorrência foi realizado para evitar mais problemas com o uso das máquinas do cartão por parte do indivíduo, que ainda não foi encontrado.