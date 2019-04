Caminhão bate em furgão na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66)

Um caminhão bateu em um furgão na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), em Suzano, durante a manhã desta sexta-feira, 26. O acidente ocorreu pouco depois das 6h30. Segundo a pasta de Trânsito da cidade, uma Fiat Fiorino teria desviado de carros em baixa velocidade, quando o caminhão o atingiu na parte traseira. O motorista teve ferimentos leves e precisou ser levado ao Pronto-Socorro (PS) Municipal.

O trânsito na via se estendeu por quase uma hora. Uma equipe do Trânsito controlou a situação rapidamente. Pela manhã, a via não registrava mais nenhum ponto de lentidão. Os veículos envolvidos na batida foram retirados e não prejudicaram o trafégo.

A Polícia Militar foi enviada ao local. O caso foi ser notificado no distrito central da cidade.

Por pouco

Na página oficial do Diário de Suzano, no facebook, uma leitora disse que, por pouco, não teve o carro atingido frontamente pelo caminhão. Ela diz que estava com o filho, quando viu o caminhão atravessar o canteiro. Disse também que a cena deve ficar um bom tempo na mente, pois poderia ter tido graves ferimentos.

Incêndio

Um incêndio destruiu um caminhão e danificou outro na quinta-feira à noite, próximo ao Memorial do Alto Tietê. Não houve feridos.