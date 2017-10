Canil da PM apreende mais de 200 porções de drogas em Suzano

Os cães Judá e Sheriff do Canil do 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) de Suzano auxiliaram na apreensão de entorpecentes nesta quinta-feira (5). Ao todo, a ação resultou na apreensão de 114 porções de maconha, 108 porções entre cocaína e crack e a quantia de R$ 34. O caso ocorreu na Rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado. Na ocasião, um ajudante de cozinha, de 24 anos, foi detido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito viu a chegada da viatura e tentou fugir. Com ele, os policiais localizaram cocaína e crack, além de uma quantia em dinheiro. À PM, o suspeito disse que não tinha mais drogas no terreno, porém, os cães Judá e Sheriff encontraram o restante escondido em meio aos entulhos.

Ainda segundo a Polícia, o suspeito responderá por tráfico de drogas. O caso foi registrados na Delegacia Central da cidade.