Canil da PM apreende mais de meio quilo de drogas em Suzano

Os cães Judá e Argus da tropa do Canil auxiliaram na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas. No total, a ação resultou na localização de mais de meio quilo em entorpecentes, entre cocaína e maconha. A ação ocorreu neste sábado (14), na Rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado, em Suzano.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de vender as drogas será apresentado à Vara de Infância e Juventude. Um outro homem foi encaminhado à Delegacia, mas foi liberado. Isto porque confessou ser usuário de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia, os entorpecentes estavam dividos. Parte estava em uma bolsa, enquanto o restante foi localizado em uma sacola.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano