Carro utilizado na fuga de suspeito de esfaquear esposa e enteado é encontrado

O carro utilizado na fuga do suspeito de esfaquear a esposa e o enteado, durante o final da tarde desta quinta-feira, 15, no apartamento em que moravam, no Centro de Suzano, foi encontrado. A Polícia Militar achou o veículo a cerca de quatro quilômetros do local do crime.

De acordo com a polícia, o veículo foi encontrado na Rua Gilma, no Jardim Aeródromo Internacional. Até o momento, a polícia não revelou se o carro tinha algum tipo de pista na qual possa indicar o paradeiro do suspeito. A motivação para a dupla tentativa de homicídio ainda é incerta.

A polícia disse ainda que o estado de saúde das vítimas não é grave. A mulher foi atingida na barriga e supercílio esquerdo, enquanto o filho na barriga. Ambos continuam hospitalizados, em unidades de Itaquaquecetuba e Suzano.

O DS traz nesta sexta-feira, 16, as informações atualizadas sobre o andamento das investigações.