Casal de ladrões invade salão de beleza e mantém funcionárias reféns em assalto

Um casal de assaltantes roubou duas funcionárias de um salão de beleza, em Mogi das Cruzes. Durante o crime, as vítimas foram mantidas reféns sob a mira de um revólver. Na ação, os bandidos fugiram levando documentos pessoais, telefones celulares e acessórios eletrônicos do estabelecimento. A Polícia Civil investiga o caso e busca informações para capturar os suspeitos.

O crime ocorreu na tarde da última sexta-feira (29), mas apenas foi registrado nesta segunda-feira (2). De acordo com as informações da Polícia Civil, os assaltantes entraram no salão e logo anunciaram o roubo. O estabelecimento fica localizado na Avenida Japão, na Vila Cleo.

Depois, o casal de ladrões obrigou as vítimas a ir até o banheiro. No cômodo, o homem as manteve refém sob o poder de um revólver. A comparsa dele ficou e pegou chapinhas, máquina de esfoliar o pé, produtos de beleza e perfumaria, bem como celulares e documentos pessoais das vítimas.

Ainda segundo a Polícia, no depoimento, uma das vítimas disse ter reconhecido os assaltantes. Ela passou o apelido dos suspeitos. A informação será investigada pela polícia, que está à procura do casal de bandidos.

O caso segue sob investigação do 2º Distrito Policial (DP) de Mogi das Cruzes.