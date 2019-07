Casal e amigo são presos com 7,9 quilos de drogas no Conjunto Cocuera

Três pessoas, entre elas uma mulher, foram presas por tráfico de drogas no Conjunto Cocuera, em Mogi das Cruzes. A ação, realizada nessa terça-feira à noite, 16, resultou na apreensão de 7,9 quilos de entorpecentes, além de anotações sobre a contabilidade do narcotráfico.

O local foi descoberto após uma denúncia. Relato apontava que uma casa, localizada na Rua Sebastião Michel Miguel, exalava forte odor característico de drogas. No local, policiais da Força Tática foram recebidos por uma mulher, a qual não permitiu a entrada e demonstrava nervosismos por causa da presença da polícia.

Segundo a polícia, enquanto conversavam com a mulher, o marido dela chegou do serviço e permitiu a entrada. Ao entrarem no terreno, os policiais encontraram uma terceira pessoa, que carregava um caderno contendo anotações do tráfico de drogas. Tal indivíduo revelou ainda ter escondido uma sacola com drogas no telhado. Na ocasião, foram encontrados 222 porções de cocaína, 87 buchas de maconha, 15 frascos de plástico de maconha hidropônica, 21 folhas tipo planilha de contabilidade da venda do entorpecente e um caderno.

Policiais continuaram as buscas por mais drogas. Desta vez, o alvo foi o veículo particular do segundo suspeito. Uma sacola foi encontrada e, na ocasião, 3534 porções de crack, 424 papelotes de cocaína e 88 vidros de lança-perfume foram encontrados. Aos policiais, o homem revelou ser o dono das drogas.

O casal e o amigo foram encaminhados à Central de Flagrantes.