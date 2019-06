Casal é preso por tráfico de drogas durante ação envolvendo polícias Civil e Militar

Um casal foi preso nesta terça-feira, 11, por suspeita de estar ligado a venda de entorpecentes na Rua Prestes Maia, Vila Amélia, em Poá. O local era alvo frequente de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. A ação, a qual culminou nas prisões e deve gerar outras duas investigações, foi realizada por policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e o grupamento do Canil Setorial, do 32° Batalhão de Polícia MIlitar Metropolitana (BPM/M).

Segundo a polícia, um terreno baldio, localizado na Rua Dom Pedro II, era o ponto no qual traficantes entregavam drogas a dependentes químicos. Também foi confirmado que tais narcóticos estavam sendo vendido, por meio de um buraco num muro, que dá acesso a um conglomerado de residências.

Policiais civis e militares cercaram o endereço. A 2ª Vara Criminal de Poá expediu mandado de busca e apreensão ao imóvel. Buscas foram realizadas e drogas foram encontradas em diferentes pontos. A cadela Mel, do Canil Setorial, localizou entorpecentes na casa de um indivíduo, que será investigado por envolvimento ao crime organizado. Também foram encontradas inscrições alusivas a uma facção criminosa.

A maior parte dos entorpecentes apreendidos estava na casa do casal preso. Na ocasião, a cadela Mel, do Canil Setorial, localizou um saco contendo 605 porções de cocaína, 384 de maconha e 28 comprimidos de ecstasy. Dois celulares foram recolhidos, para análise posterior.