CDPs da região estão com mais presos do que vagas; Mogi tem 807 a mais

04 MAI 2019

Suzano está com 1.422 detentos Foto: Arquivo DS Os Centros de Detenção Provisória (CDPs) da região estão acima do limite de vagas disponíveis. Em Mogi das Cruzes, 1.651 presos ocupam 844 espaços. Isso representa que a unidade tem 807 detentos a mais. Já a unidade localizada no Parque Maria Helena, em Suzano, está com 1.422 detentos. São 578 presos a mais do que o limite de espaços. Dados divulgados pela Secretaria da Administração Penitenciária apontam que a população carcerária das unidades da região sofreu variações desde 2016. Em Mogi, a mais cheia, por exemplo, o número de presos era muito maior: 1.954 (2016); caiu para 1.741 (2017); e, novamente, houve diminuição atingindo 1.587 (2018). SUZANO Já no CDP de Suzano, os números mostram uma diminuição muito maior. Em 2016, a unidade tinha 1.902 detentos. O número caiu no ano seguinte para 1.545. Em 2018, houve nova redução para 1.365. CNJ A superlotação de unidades prisionais não é algo novo no país. Por isto, em março deste ano, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Colégio Nacional dos Defensores Públicos e a Associação nacional das Defensoras e Defensores Públicos assinaram uma cooperação para mudar o cenário do sistema carcerário. Na época, foi criada uma força-tarefa para verificar detentos encarcerados, mesmo após cumprimento da pena, e também, presos provisórios que não precisariam necessariamente aguardar julgamento na cadeia.

