Centros de Detenção Provisória do Alto Tietê apreendem mais de meio quilo em drogas

Os Centros de Detenção Provisória (CDPs) da região registraram neste fim de semana a prisão de quatro mulheres por transporte ilegal de entorpecentes. Os casos aconteceram nas unidades prisionais de Suzano e Mogi das Cruzes. Ao todo, as ações resultaram na apreensão de 600 gramas de narcóticos, entre maconha, cocaína, ecstasy, além de um fone de ouvido.

As prisões nos CDPs do Alto Tietê se iniciaram no sábado (21). Em Suzano, uma mulher de 37 anos demonstrou nervosismo ao passar pela revista íntima. Quando questionada, ela admitiu estar levando um pacote na região íntima. No total, foram apreendidos 88,6 gramas de cocaína, 7,9 gramas de maconhas e 20 comprimidos de ecstasy.

No CDP de Mogi, foram registradas três ocorrências no domingo (22). A primeira ocorreu às 9 horas, quando a mãe de um detento escondeu um fone de ouvido e tentou entregar ao filho.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a segunda prisão também foi contra a mãe de um detento. Na ocasião, a mulher, de 46 anos, acabou admitindo, enquanto passava por revista, que estava com um invólucro de droga na região íntima. No pacote, havia 45 gramas de maconha e 194 gramas de cocaína.

O último caso aconteceu ao meio-dia. Desta vez, a esposa de um preso apresentava comportamento suspeito. Ela foi questionada e confessou que levava consigo 166 gramas de cocaína e 99 gramas de maconha.

Ainda segundo a SAP, as quatro visitantes foram encaminhadas à Delegacia e tiveram os nomes suspensos do rol de visitas. Em todos os casos, o órgão penitenciário frisou que será instaurado Procedimentos Disciplinares Apuratórios, bem como os detentos envolvidos serão transferido para uma cela apropriada.