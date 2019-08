Com ajuda de cão farejador, GCM detém suspeito por tráfico de drogas no Jardim Colorado

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve, na manhã desta segunda-feira (5), um suspeito por tráfico de drogas, no Jardim Colorado. Com ele, foram apreendidos 5 porções de cocaína, um pedra de crack, 25 porções de maconha, além de R$ 65. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Durante patrulhamento pela Rua Germani Fiamini, localizada no Jardim Colorado, a equipe avisou um indivíduo em atitude suspeita. Após abordagem, a GCM encontrou um estojo com drogas e dinheiros trocados no bolso da calça do suspeito.

O cão farejador "Hunter" realizou buscas na área para possível localização de outras drogas. No entanto, nada foi encontrado.

Questionado, o suspeito confessou a prática de tráfico de drogas. Ele foi levado para a Delegacia Central de Suzano, onde foi preso.